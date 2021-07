Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CASSAZIONEROMA Assolto dalla pesantissima accusa di corruzione e nuovo processo di appello per traffico di influenze illecite. È quanto deciso dalla Cassazione in merito al procedimento che ha visto imputato l'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, in uno dei filoni della maxinchiesta al Mondo di Mezzo. Non regge, quindi, al vaglio della Suprema Corte l'impianto accusatorio che avrebbe potuto portare in carcere l'ex primo cittadino della...