Rolex in oro e diamanti nella casa del finanziere arrestato per corruzione

L'INCHIESTAVENEZIA In casa aveva tre preziosi Rolex, uno dei quali in oro e diamanti, l'appuntato scelto Nicola Rosa, il finanziere di Favaro Veneto finito agli arresti domiciliari martedì, con l'accusa di corruzione e accesso abusivo a sistema informatico nell'ambito dell'inchiesta che ha coinvolto anche il gioielliere trevigiano Vito Romano (in carcere), suo figlio Pietro e il commerciante napoletano Luca Silvestri (entrambi ai domiciliari), sospettati di aver gestito un'importazione clandestina di migliaia di Rolex provenienti da Hong...