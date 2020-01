Rogo in casa, la mamma riesce a salvare solo una figlia: morta la sorella di 7 anni

LA TRAGEDIA

Ci ha provato a salvare tutte e due le sue bambine. La piccola e la grande. C'era il fuoco in cucina, e il fumo in camera da letto, le sorelline quasi non respiravano più. Ha salvato la piccola, 5 anni. Di più non ha potuto. La grande, 7 anni ancora da compiere, è rimasta prigioniera delle fiamme, troppo alte. La mamma che era tornata a prenderla non è riuscita a scavalcarle. E adesso dovrà sopportare il dolore per aver perso la sua bambina e in più lo strazio per la sua scelta, inconsapevole e inevitabile, un lampo in quei momenti di terrore: prima la piccola e poi la grande, una salva e l'altra no. Un peso troppo grande per una madre, quello a cui è condannata la polacca sopravvissuta al lager nel film La scelta di Sophie, di Alan J. Pakula: un figlio salvo e l'altra no.

IL ROGO

Le due e cinquanta di notte, scoppia l'incendio in una casa di Borgo Leopardi a Servigliano, un piccolo comune di circa 2300 abitanti della provincia di Fermo, nelle Marche. Al primo piano, nella camera da letto, dormono la mamma, casalinga di 38 anni, e le due bambine, nate tra l'Abruzzo e le Marche. La famiglia di origine kosovara si è trasferita nel paesino solo da settembre. Il padre, quarantenne, operaio in una ditta edile, non è in casa, pare fosse fuori con un amico. La donna viene svegliata da un fortissimo odore di bruciato, le fiamme già alte. Probabilmente un corto circuito all'impianto elettrico, saranno le indagini dei vigili del fuoco a stabilirlo. La donna prende tra le braccia la figlia piccola, corre in strada, la salva. Torna in casa, c'è l'altra bambina nella camera da letto. Non riesce ad entrare, si ustiona le mani e il viso nel tentativo di scavalcare il fuoco. Nemmeno i carabinieri di Montegiorgio ce la fanno a superare le fiamme. Bisogna aspettare i vigili del fuoco, quando entrano nella stanza la bambina di 7 anni è già morta, soffocata dal fumo e dal monossido di carbonio. La madre viene portata al pronto soccorso dell'ospedale di Fermo insieme alla figlia, non sono gravi.

I SOCCORSI

Il padre torna che è già tutto finito. La sua casa e la sua famiglia sono distrutte. L'appartamento, non più agibile, è stato messo sotto sequestro per consentire ai vigili del fuoco arrivati da Amandola (Monti Sibillini) e da Fermo, e ai carabinieri della scientifica di svolgere gli accertamenti e risalire alla causa del rogo che sembrerebbe accidentale. Arriva il pm di Fermo Francesca Perlini (c'è un fascicolo aperto per incendio contro ignoti), davanti casa le due autopompe dei vigili del fuoco e un'autoscala.

Il padre e la bambina più piccola sono adesso ospiti a casa di amici. La famiglia si era trasferita nell'appartamento di Circonvallazione Clementina 138 solo da settembre. E nel piccolo centro adesso tutte le attenzioni sono per la mamma e per la bambina sopravvissute all'incendio, si pensa a garantire un'assistenza psicologica per superare il trauma. «Cerchiamo - dice il sindaco Marco Rotoni - di essere vicini alla famiglia in questo momento di estremo dolore. Se poi dovesse essere necessario da parte nostra attivare qualsiasi tipo d'intervento, è evidente che ci siamo». Ci ha provato, la mamma, di più non ha potuto.

Maria Lombardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

