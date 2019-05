Rogo del migrante espulso: due donne morte, 20 feriti Ed è polemica sui rimpatri `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO ROMA Un risveglio drammatico per Mirandola, nel Modenese: due donne sono morte e altre venti persone sono rimaste intossicate, in seguito a un incendio appiccato nella sede della polizia municipale da un nordafricano, il cui gesto appare ancora senza una vera ragione. L'immigrato è un clandestino che aveva ricevuto un provvedimento di espulsione dal prefetto di Roma il 14 maggio scorso. E come sempre accade quando ci sono di mezzo i migranti, i toni si riscaldano e divampa la polemica politica. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini...