ROCCELLA JONICA L'arrivo dei 70 pakistani a Roccella Jonica, dei quali 26 positivi al Covid, un effetto negativo lo ha già creato: ha decimato, in termini di presenze, il personale del Commissariato di Siderno. Sarebbero infatti 25 i poliziotti già messi in quarantena, compreso il dirigente Antonino Cannarella. Sono stati loro, infatti, a essere chiamati per effettuare le operazioni di riconoscimento, ancora prima di conoscere l'esito dei tamponi realizzati sui migranti. Un prezzo troppo alto viene denunciato dalle tv locali che temono possa rimanere scoperto il commissariato già in carenza d'organico e che ora deve affrontare anche un'emergenza per un periodo che rischia di essere relativamente lungo e in piena estate.

E il numero di isolati sarebbe arrivato a più di 60 persone, perché il contagio avrebbe colpito tutti coloro che hanno effettuato il soccorso: i carabinieri della Compagnia di Roccella, i finanzieri della Squadriglia aeronavale, il comandante dei Vigili urbani e il presidente dei volontari della Protezione civile della cittadina calabrese, oltre a diversi altri volontari che hanno trascorso la notte nel Palazzetto dello sport per dare assistenza.

Colpiti anche due interpreti volontari rimasti all'interno dell'hotel in quarantena. E c'è ora la paura che possano arrivare altri sbarchi a complicare la situazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA