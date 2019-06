Rocca di Papa, il sindaco morto per salvare i dipendenti comunali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA Come il capitano della nave, ultimo a salire sulle scialuppe, voleva essere certo che tutti fossero in salvo prima di uscire dal Municipio in fiamme. È stato l'ultimo, e questo gli è costato la vita. Oggi nessuno esita a chiamare eroe Emanuele Crestini, il sindaco di Rocca di Papa morto all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove da dieci giorni era ricoverato in gravissime condizioni. «Dobbiamo uscire tutti di qui», continuava a dire il sindaco alle oltre 50 persone, tra dipendenti e visitatori, che erano nella sede del Comune quando...