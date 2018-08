Rocca di Papa, i primi 30 migranti andranno a Firenze e a Frosinone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Trenta dei cento migranti eritrei, sbarcati a Catania, sono pronti a lasciare il centro d'accoglienza Mondo migliore di Rocca di Papa, probabilmente alla volta di Frosinone e Firenze in due gruppi da circa 15 persone ciascuno. Ieri pomeriggio la Cei, Conferenza episcopale italiana, ha fatto sapere che le operazioni di coordinamento con le tante diocesi italiane, che si sono mostrate disponibili ad accogliere gli uomini e le donne della nave Diciotti, sono in via di conclusione e dunque dalla serata di oggi o, al massimo, nelle...