Roberto pronto alla sfida Il Movimento ora si divide

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASO ROMA Ha passato il fine settimana come sempre, a Napoli in famiglia, guardando in tv la partita Juve-Napoli. Il presidente della Camera Roberto Fico vive queste ore di attesa con lo spirito di responsabilità e «garanzia», parola chiave che ripete in lungo e in largo, che incarna da quando rappresenta la terza carica dello Stato. Fico è consapevole che esplorare una possibile maggioranza a sinistra sarà doveroso e non solo suggestivo, come fanno capire le voci riemerse degli ortodossi (Nicola Morra che boccia la flat tax e quindi...