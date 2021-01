IL PERSONAGGIO

Tra lui e Mattarella la sintonia non è nata ora. Dura da quando, nel marzo 2018, Fico è diventato presidente della Camera. E pur essendo un movimentista d'origine e una delle star dei Vaffa Day adorato da Beppe Grillo, è entrato subito da numero uno di Montecitorio nella parte, ha assunto il codice istituzionale e lo ha mantenuto finora. Ecco, come dicono amici e nemici, non è una Boldrini il neo Esploratore. E non essendo un personaggio divisivo, come tessitore di una possibile pace e come cercatore di una possibile soluzione (magari proprio la soluzione Fico successore di Conte a Palazzo Chigi), Fico può funzionare. Anche se l'altra volta, nell'aprile 2018, quando fu scelto per un incarico esplorativo, nel tentativo di cercare una possibile alleanza M5S-Pd dopo lo stallo seguito alle elezioni politiche, il suo lavoro non sortì effetti. Un intervento televisivo di Renzi, proprio il Matteo che adesso è lieto dell'esplorazione Fico, nello show di Fabio Fazio («Mai al governo con i 5 stelle!»), fermò tutto.

E riecco Fico che, in questi anni da presidente della Camera, si è messo fuori dalla battaglia politica spicciola, e ha cercato di partecipare il meno possibile - pur essendo parte in causa - alle beghe infinite di M5S. Se non come punto di riferimento ideale della sinistra grillina di cui è il vero simbolo. E anche per questo gli altri big lo hanno voluto a suo tempo imbrigliare destinandolo alla guida di Montecitorio. Dove arrivò, il primo giorno da presidente, il 26 marzo 2018, in autobus. Tra elogi e critiche di «pauperismo». Di fatto però, per rispetto al ruolo, poi l'autobus è stato abolito.

Non ha sfigurato finora nella sua funzione. Anche se, al tempo del governo gialloverde, il suo completo disaccordo verso la politica sui migranti di Salvini non gli ha risparmiato attacchi. Basti pensare che quando il dl anti-sbarchi fu approvato in aula lui preferì non esserci sul banco della presidenza, per dare un segnale rispetto a «un provvedimento che non condivido». Ma voluto anche da Di Maio - con cui è diverso in tutto, l'uno democristianeggiante e l'altro tuttora convinto berlingueriano come lo è stato fin da ragazzo al liceo Umberto di Napoli - e da tutti gli altri grillini. Quanto a Grillo, ieri sera lo ha chiamato tutto contento: «Parlo con il Grande Esploratore?».

EQUILIBRIO

Se c'è un rossogiallo per eccellenza è proprio Fico. Zingaretti lo adora. Ma Fico non ha assunto pose propagandistiche in questi anni. S'è mantenuto in equilibrio (più adesso che prima con il Conte I). Con il premier appena dimesso l'altro giorno Fico ha parlato per un'ora e mezzo e i due sembrano procedere all'unisono. Ma l'esplorazione è un'esplorazione e può portare a qualsiasi scoperta, anche non benevola per Giuseppi. Comunque ultimamente, sia prima che dopo la crisi di governo, Conte ha esternato soprattutto su Regeni («Senza verità i rapporti con l'Egitto non saranno mai sereni») e su questioni umanitarie o di politica estera: è dell'altro giorno un tweet in favore della democrazia in Russia.

La barba stile Che gli è rimasta. La collana al collo pure, ma coperta dalla cravatta istituzionale. E i due ornamenti, quello un po' freak e quello da politico professionale, sembrano saper convivere. Sui grandi temi, vedi la questione dell'autonomia, su cui il Conte I voleva forzare, Fico ha sempre rimesso al centro il Parlamento: «E' qui che bisogna decidere». E dev'essere questo attaccamento all'istituzione che presiede ad averlo spinto a rifiutare, in questo anno di emergenza sanitaria, il voto on-line e a insistere sulla presenza dei deputati. Una scelta che gli è stata anche contestata.

LA MISSIONE

Fico, che nel week end appena può torna nella sua casa di Posillipo dove convive con la compagna Yvonne, si è laureato con una tesi sulla canzone napoletana. «La cosa che mi piace di più? Cucinare il pesce e fare il casatiello». Il tipo è così. Apparecchiare la tavola per un nuovo governo naturalmente sarà complicato. Ma una certa sapienza politica Fico l'ha acquisita. E l'approccio che ha scelto per questa missione è in linea con quanto va ripetendo da tempo: «Io non rinuncio ad avere le mie idee e ad esprimerle». Ci si augura che siano molto costruttive.

Mario Ajello

