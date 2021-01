IL DELITTO

PALERMO Il cadavere era in fondo a un burrone. Evidenti le tracce di bruciature. Aveva solo 17 anni Roberta Siragusa e amava la danza. I carabinieri l'hanno ritrovata distesa a terra, zuppa dopo una notte di pioggia. «Amati» c'è scritto in stampatello sulla sua pagina Facebook. Un selfie come foto del profilo e, sotto, le parole del fidanzato Pietro Morreale, due anni più grande, una passione per la kick boxing. «Amore mio, bedda», ha scritto tre giorni fa commentando l'ultimo scatto postato dalla ragazza.

CON IL PADRE

È stato lui a far trovare ai militari il cadavere. Alle 9 di ieri mattina, insieme al padre, è andato in caserma a Caccamo, un paese della provincia di Palermo in cui entrambi vivevano. È stato lui ad accompagnare gli investigatori a Monte San Calogero, una zona impervia, poco fuori il centro abitato, dove Roberta è stata ritrovata senza vita. Difficilmente, senza la guida di Pietro, i carabinieri sarebbero stati in grado di individuare il cadavere, nascosto tra rocce e boschi e coperto dal fango. I vigili del fuoco e i medici del 118 sono arrivati poco dopo insieme al medico legale.

L'AUTOPSIA

Roberta sarebbe morta nella notte tra sabato e domenica. L'autopsia, che verrà eseguita tra martedì all'istituto di Medicina legale del Policlinico di Palermo, dirà se sul cadavere ci sono segni di violenza e se la ragazza è sempre stata nel luogo del ritrovamento, o se è stata trascinata in fondo al dirupo ormai senza vita e lì bruciata.

L'INTERROGATORIO

Pietro, dopo il ritrovamento del corpo, è stato portato in caserma dove sarà interrogato dal pm della Procura di Termini Imerese, Giacomo Barbara.

«Il mio cliente non ha mai ammesso alcuna responsabilità», dice il suo legale, l'avvocato Giuseppe Di Cesare, smentendo chi, a mezzora dal ritrovamento del cadavere, raccontava che il 19enne avesse già confessato il delitto. Le indagini, però, partono proprio da Pietro, al momento il maggior indiziato della morte di Roberta.

I carabinieri stanno acquisendo le immagini delle videocamere piazzate vicino alle stazioni di rifornimento del carburante del paese per capire se, nella notte, abbia preso la benzina con cui è stato dato fuoco al corpo. E per tutto il pomeriggio di ieri sono stati sentiti gli amici della coppia.

LA FESTA

I due ragazzi, insieme a un gruppo di coetanei, sabato notte, avrebbero partecipato a una festa in una villetta non distante dal luogo in cui il corpo è stato trovato. A dispetto dei divieti imposti dall'emergenza sanitaria, la comitiva si sarebbe riunita e avrebbe organizzato una cena. Alcuni testimoni hanno raccontato che i due fidanzati avrebbero litigato e che Pietro avrebbe fatto una scenata di gelosia alla fidanzata. Poi, verso mezzanotte, si sarebbero allontanati insieme.

Roberta a casa non è mai tornata. Tanto che i genitori, non vendendola rientrare, ne hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri durante la notte. Davanti agli inquirenti Pietro avrebbe balbettato spiegazioni poco convincenti, anche se nulla è stato ancora formalizzato in un verbale di interrogatorio. Ma come sapeva dove si trovava il corpo della fidanzata?

LE IPOTESI

Due gli scenari a cui pensano gli inquirenti. I ragazzi, dopo aver lasciato la festa, potrebbero aver continuato a litigare. Pietro avrebbe ucciso Roberta, poi avrebbe cercato di disfarsi del corpo gettandolo nel dirupo e tentato di nascondere i segni della violenza dandogli fuoco. Oppure la ragazza potrebbe essere morta durante la discussione, colpita dal fidanzato che non avrebbe avuto però l'intenzione di ammazzarla. Preso dal panico, Pietro potrebbe aver deciso di nascondere il cadavere e bruciarlo. Qualcuno lo ha aiutato? Qualcuno l'ha poi convinto ad andare dai carabinieri per far ritrovare il corpo? Interrogativi che potrebbero sciogliersi nelle prossime ore.

Lara Sirignano

