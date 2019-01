Rivoluzione nei media Cambi choc in Vaticano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CHIESACITTÀ DEL VATICANO L'ultimo di una serie di tweet dell'ormai ex direttore della Sala stampa vaticana, Greg Burke recitava così: «Grazie a tutti coloro che oggi hanno inviato parole gentili per me e Paloma. Solo perché lo sappiate, abbiamo pregato per questa decisione da mesi, e siamo molto in pace con essa. Grazie!». Un messaggio che vuole smentire la tesi che le dimissioni annunciate la sera di San Silvestro di Burke e della vice direttrice Paloma Garcia Ovejero siano maturate a caldo, e sull'onda di presunte tensioni nel Dicastero...