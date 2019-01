Rivoluzione in serie B e regole rigide per chi è moroso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA Il primo Consiglio federale dell'anno è stato già indicato come il più epocale per le decisioni prese. Una battaglia campale durata molte ore. Il prossimo anno la serie B sarà a 20 squadre (decisivo l'accordo con Lotito e la posizione di Sibilia), fino alla possibilità per le leghe professionistiche di poter chiedere autonomamente il loro assetto, per effetto della modifica degli articoli 49 e 50 delle Noif votati a maggioranza con la sola Aic contraria. Attraverso altre modifiche (art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva, art. 53 e...