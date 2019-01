Rivolte, risse, incendi ed evasioni: ospiti dimezzati dalla scorsa estate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STRUTTURATRIESTE Il Centro accoglienza richiedenti asilo (Cara) di Gradisca d'Isonzo conta oggi poco più di 200 ospiti stranieri, in attesa di veder definite le pratiche delle loro istanze di ottenere accoglienza stabile in Italia. Il numero degli stranieri è stato per anni attorno e oltre le 500 presenze, ma nell'estate dell'anno scorso il Ministero dell'Interno ha disposto il trasferimento in altre strutture del Paese di 200 migranti allo scopo di far spazio ai lavori di ristrutturazione e adeguamento del Cara. I DISORDINIL'area è...