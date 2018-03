Rivolta FI, stop alla Lega «Il Senato tocca a noi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA «Rischiamo di sparire. Se la Lega ha la presidenza di una delle due Camere, la guida della coalizione e il candidato premier, possiamo anche sciogliere Forza Italia». È una pentola a pressione il partito di Silvio Berlusconi. Il sorpasso della Lega non è stato ancora digerito e Matteo Salvini sino a qualche giorno fa ha infierito sugli sconfitti. Entrare nel ruolo di guida del centrodestra non è facile per uno come il leader della Lega, ma i segnali non mancano. A cominciare dalla mancata reazione del segretario del...