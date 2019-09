Rivolta al centro immigrati: L'ispettore: «Basta accoglienza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

EXTRACOMUNITARITORINO Un ispettore di polizia ferito, tre persone arrestate. È il bilancio della rivolta scoppiata la notte scorsa al Cpr (centro di permanenza per il rimpatrio) di Torino. La terza in pochi giorni. Ma quella più intensa. LA FRATTURAL'agente, che ha riportato la frattura di due falangi con una prognosi di trenta giorni, racconta che ha dovuto fronteggiare per ore, insieme a cinque carabinieri, oltre 150 ospiti della struttura, sotto una sassaiola fittissima. E, su Facebook, si sfoga: «per un po' non voglio sentire parlare di...