Rivolta a Santiago contro il caro vita Il Cile dichiara lo stato d'emergenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROTESTASANTIAGO Dal palazzo della Moneda a Santiago il governo cileno ha annunciato nelle scorse ore lo stato di emergenza, nel tentativo di contrastare il rischio che le massicce proteste in corso degenerino nel caos, dopo che nella notte la rabbia ha infiammato le strade della capitale. L'aumento del prezzo dei biglietti della metropolitana in città è l'ultima goccia: il provvedimento ha aperto il vaso di Pandora di un malcontento popolare in Cile che covava sotto la cenere in seguito al progressivo aumento del costo della vita, e che...