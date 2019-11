Rivalutazione degli assegni o quattordicesima: il governo apre ai pensionati `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROTESTAROMA I pensionati in piazza al Circo Massimo scuotono il governo. La manifestazione nazionale unitaria indetta da Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil («Invisibili no! Siamo sedici milioni» lo slogan della giornata) spinge Palazzo Chigi a cercare una soluzione per andare incontro alle richieste dei sindacati, sul piede di guerra soprattutto a causa della mini-rivalutazione aggiuntiva delle pensioni tra le tre e quattro volte il trattamento minimo che, senza correzioni in legge di Bilancio, produrrà un aumento di «nemmeno 50 centesimi...