Rituale sul baby rugbista «È stato un vero pestaggio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROVIGO «Il pestaggio di mio figlio è avvenuto il 7 ottobre 2018, pochi giorni dopo il suo 16° compleanno. Lo definisco così perché secondo me queste sono percosse, come dimostra la foto, non semplici schiaffetti o goliardiche matricole».A parlare è la madre del giovane rugbista di Monselice che avrebbe subito presunti atti di bullismo per i quali la città in mischia Rovigo è in subbuglio. Dieci sono le persone indagate dal sostituto procuratore del Tribunale rodigino Andrea Bigiani. Le accuse sono lesioni (i quattro compagni di...