Ritrovati cadavere i due triestini dispersi sul Lussari

TRIESTE Martedì erano partiti per un'escursione nella zona del monte Lussari, nel Tarvisiano, in provincia di Udine. Ma poi, di loro, si erano perse le tracce. Ieri, dopo dieci ore di lavoro ininterrotto dei soccorritori sotto la neve e il vento, i due escursionisti triestini sono stati ritrovati senza vita. Per cercare il 41enne Massimo Grassi e Jennifer Bubic, di 35 (foto), si erano mobilitati in tutto una sessantina di uomini tra Soccorso alpino e speleologico, vigili del fuoco, carabinieri e corpo forestale regionale. È stato...