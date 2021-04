Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PIANOVENEZIA Ritorno in classe, dopo oltre due mesi di dad, ieri per gli studenti veneti con un piano dei trasporti che non ha creato particolari problemi di sovraffollamento. «Anzi - ha detto il presidente della Regione, Luca Zaia - c'è stato qualche autobus che circolava quasi vuoto. Forse il servizio in alcune zone è stato sovrastimato». Solo nella terraferma veneziana c'è stato qualche particolare disagio per le corse a rilento a...