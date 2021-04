Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA RIPARTENZAVENEZIA Riparte lentamente a fine maggio la stagione delle crociere, con home port dalla Marittima, proprio mentre in commissione al Senato è in discussione il disegno di legge per allontanare le grandi navi dalla laguna.La Costa Deliziosa, 294 metri di lunghezza per una stazza di quasi 93 mila tonnellate, alle 17 del 29 maggio lascerà gli ormeggi dal cuore della città e solcherà il Canale della Giudecca, con i passeggeri...