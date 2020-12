IL PROVVEDIMENTO

VENEZIA Oggi il Veneto saprà se resterà in zona gialla. Dovesse rimanerci, sarebbe comunque in modalità plus secondo l'ormai nota definizione di Luca Zaia, che ha deciso di riproporre l'ordinanza anti-assembramenti: dalla mezzanotte di stasera, e fino al prossimo 15 gennaio, torneranno molte delle restrizioni già sperimentate in tema di luoghi delle passeggiate, accessi ai negozi e ai mercati, consumazioni in bar e ristoranti, con sanzioni da 400 a 1.000 euro. «È un atto dovuto, ci abbiamo pensato e ragionato, anche sulla base delle scene viste durante il ponte dell'Immacolata», ha spiegato il presidente della Regione.

COMPORTAMENTO PERSONALE

Innanzi tutto viene ribadito che, «al di fuori dell'abitazione, è obbligatorio l'uso corretto della mascherina a copertura di naso e bocca». Fanno eccezione i bambini con meno di 6 anni, le persone affette da disabilità incompatibili e i soggetti che stanno facendo sport. A proposito di attività motoria, viene nuovamente stabilito che corse e camminate vanno effettuate in «parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche», sempre con il rispetto delle distanze rispettivamente di 2 e 1 metro, «in ogni caso al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree solitamente affollate». La deroga è sempre ammessa per i residenti in queste zone. È una novità, invece, l'indicazione per le visite ad amici e parenti: «È fortemente raccomandato di non recarsi in altra abitazione di un nucleo familiare diverso dal proprio se non per necessità o motivi di lavoro». Sottolineatura di Zaia sugli auguri di Natale: «La proprietà privata è inviolabile, ma la precauzione sanitaria è altrettanto sacra. Se vogliamo bene a genitori e nonni, entriamo in casa loro con la mascherina».

COMMERCIO

Viene rinnovato il contingentamento delle presenze negli esercizi commerciali. A fare la spesa va una persona per famiglia, ma nelle medie e grandi strutture di vendita cambia lo spazio orario «fortemente raccomandato» per i soggetti con almeno 65 anni: non più all'apertura, ma dalle 10 alle 12, «quando fa meno freddo», rimarca il governatore. Inoltre nei negozi fino a 40 metri quadrati entra un acquirente per volta, in quelli più grandi uno ogni 20 metri quadri. Il numero massimo va esposto all'entrata e i gestori devono «impedire l'ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto». Attenzione: non vengono prorogate le chiusure del fine settimana, al di là di quanto dispone il dpcm, con la serrata di centri e parchi commerciali nei prefestivi e festivi. Per i mercati all'aperto, «ove possibile» torna la perimetrazione complessiva o almeno dei singoli banchi.

ALIMENTI E BEVANDE

Nei bar e nei ristoranti viene ampliata l'indicazione di evitare le consumazioni in piedi: «L'attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge, dalle ore 11 alle 15, prioritariamente occupando i posti a sedere, ove presenti, sia all'interno che all'esterno dei locali e, riempiti i posti a sedere o in caso di assenza di posti a sedere, rispettando rigorosamente il distanziamento interpersonale. Dalle ore 15 alla chiusura l'attività si svolge solo a favore di avventori regolarmente seduti nei posti interni ed esterni». La mascherina «va utilizzata sia in piedi che seduti, anche durante la conversazione, salvo che nel tempo strettamente necessario per la consumazione». Al tavolo, conviventi o no, gli avventori possono essere al massimo 4. La consumazione è vietata nelle vicinanze dell'esercizio.

LA CGIL

Basterà? Christian Ferrari, segretario regionale della Cgil, pensa di no, viste le curve di ricoveri e decessi: «Non resta che confidare nelle autorità sanitarie nazionali, augurandosi una scrupolosa valutazione delle nostre reali condizioni epidemiologiche».

A.Pe.

