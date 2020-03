VENEZIA Sarà una Pasqua insolita, senza riti in forma pubblica ma «da vivere in casa, in comunione e vicinanza spirituale per il bene e la sicurezza di tutti». Lo hanno sottolineato ieri, i vescovi della Conferenza episcopale triveneta tornati a parlarsi in videoconferenza per decidere il da farsi per la Settimana Santa che inizierà il 5 aprile. «La Pasqua doni a tutti salvezza, pace e consolazione nella certezza che il Signore Risorto è vicino ad ogni persona e non abbandona mai chi si affida a Lui», hanno sottolineato i vescovi della Cet nella riunione coordinata dal patriarca Francesco Moraglia, ribadendo la vicinanza personale e delle diocesi a quanti stanno soffrendo per la pandemia. Il protrarsi dell'emergenza farà saltare i riti in forma pubblica della Settimana Santa, dalle Palme fino alla solenne veglia del sabato con l'annuncio della Risurrezione. Una Pasqua così non era mai capitata. «I vescovi recita una nota della Cet incoraggiano e invitano i fedeli a vivere, con ancora maggior fede ed intensità spirituale, i prossimi inediti giorni delle festività pasquali che, purtroppo, dovranno essere necessariamente vissute dai fedeli nelle proprie abitazioni per tutelare la sicurezza di tutti». Una seconda raccomandazione riguarda la «valorizzazione di ogni opportuna forma di liturgia domestica e la partecipazione alle celebrazioni trasmesse dai vari mezzi della comunicazione sociale».

Alvise Sperandio

