Gran parte degli imputati - 37 su 53 - hanno chiesto di essere giudicati con rito abbreviato al processo ai presunti affiliati alla cosca calabrese Grande Aracri, facente capo alla famiglia Bolognino che, secondo la Procura antimafia di Venezia, ha allungato i suoi tentacoli anche in Veneto, nelle province di Padova e Vicenza e in Riviera del Brenta.

All'udienza di ieri, nell'aula bunker di Mestre, di fronte al gup Francesca Zancan, in quattro hanno chiesto di patteggiare: Eros Carraro di Spinea, Massimo Nalesso di Pianiga, Roberto Rizzo di Abano Terme e il pentito Giuseppe Giglio.

L'udienza è stata rinviata per la decisione al prossimo 18 febbraio anche per decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata a carico di ulteriori 12 imputati che non hanno chiesto riti alternativi e, dunque, con molte probabilità andranno a dibattimento: Francesco Agostino, Andrea Biasion, Sergio Bolognino, Antonio Carvelli, Luca De Zanetti, Antonio Gnesotto, Emanuel Levorato, Antonio genesio Mangone, Stefano Marzano, Renata Muzzati, Patrizia Orlando e Valter Zangari. Stralciata la posizione dell'imprenditore veneziano Federico Semenzato che, dopo aver collaborato, potrebbe decidere di patteggiare.

