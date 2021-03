L'ORDINANZA

VENEZIA Un cavillo salva dal processo l'eurodeputata Anna Cinzia Bonfrisco, accusata di associazione per delinquere e corruzione per atti d'ufficio. A causa di un ritardo nella notifica degli atti, infatti, la Corte Costituzionale ha dichiarato «improcedibile» il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal Tribunale di Verona nei confronti del Senato della Repubblica. L'inchiesta a carico dell'esponente della Lega, all'epoca dei fatti contestati senatrice di Forza Italia, sembra dunque destinata a concludersi con la decisione presa da Palazzo Madama due anni fa: la 58enne di Peschiera del Garda può godere dell'immunità parlamentare.

L'ACCUSA

Come riassume la Consulta, nell'ordinanza depositata ieri, Bonfrisco era imputata «per avere, per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri, in qualità di senatrice della Repubblica, accettato la promessa e ricevuto denaro e altre utilità dal direttore generale di un consorzio», e cioè il Cev operante nel settore dell'energia, «attraverso la presentazione di un emendamento a esso favorevole, nonché attraverso il concreto interessamento circa l'iter legislativo di tale emendamento». Secondo la Procura, fra il 2014 e il 2015 l'allora azzurra avrebbe ricevuto indebitamente una vacanza di due settimane in Sardegna per quattro persone, l'assunzione di una sua collaboratrice e 4.000 euro per finanziare la campagna elettorale alle Regionali dell'attuale deputato (non indagato) Davide Bendinelli. La modifica legislativa avrebbe permesso al Consorzio energia veneto di rientrare nell'elenco delle 35 grandi stazioni appaltanti individuate a livello nazionale.

LA DIFESA

Nel corso del procedimento, però, Bonfrisco si era appellata all'articolo 68 della Costituzione, quello per cui «i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni», tanto che gli avvocati Paolo Maruzzo ed Emanuele Fragasso avevano insistito per il suo proscioglimento. Il giudice per l'udienza preliminare Livia Magri aveva trasmesso gli atti al Senato, ritenendo comunque «inapplicabile la garanzia dell'immunità nell'ipotesi in cui si proceda nei confronti di un parlamentare per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione». Prima la giunta per le immunità e poi l'aula di Palazzo Madama, invece, avevano deliberato che «le dichiarazioni rese dalla senatrice Anna Cinzia Bonfrisco costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni» e sono dunque insindacabili. Il relatore altoatesino Meinhard Durnwalder, infatti, aveva sostenuto che la parlamentare nelle intercettazioni telefoniche «abbia offerto, anzi abbia insistito per il pagamento del soggiorno in Costa Smeralda» e che sia stato il co-imputato Gaetano Zoccatelli, al tempo direttore del Cev, «a non volere, a rifiutare detto pagamento». Quanto all'attività legislativa, Durnwalder aveva fatto presente che gli emendamenti di Bonfrisco erano stati ritirati e quello «che poi ha effettivamente regolato tutta la materia è stato invece presentato dal Movimento 5 Stelle».

IL RICORSO

Il gup Magri ha reputato che la valutazione del Senato «tradisca un enorme vizio di fondo», in quanto l'accusa di corruzione «esula completamente dall'ambito di applicazione» dell'immunità per le opinioni espresse, «presidio costituzionale che non può certo essere strumentalizzato per impedire all'autorità giudiziaria di sindacare condotte corruttive dei parlamentari». Per questo è stato sollevato il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato: secondo il Tribunale, il Senato avrebbe invaso il campo dell'autorità giudiziaria. Il ricorso è stato dichiarato ammissibile il 10 aprile 2020 e la relativa ordinanza è stata notificata a Palazzo Madama il successivo 21 maggio. Ma gli atti sono stati depositati nella cancelleria della Corte Costituzionale il 10 luglio, «quindi oltre il termine di trenta giorni» prescritto dalla legge. Di qui la declaratoria di improcedibilità e, con tutta probabilità, l'imminente uscita dell'eurodeputata Bonfrisco dal processo.

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

