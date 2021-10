Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOTREVISO Caccia in tutta Europa alle bici Bolide Pinarello rubate la notte scorsa a Lille, in Francia. Si tratta di 12 biciclette da pista usate dai nazionali azzurri alle Olimpiadi e ai mondiali di ciclismo in corso a Roubaix, in Belgio. Una bruttissima sorpresa quella che ha accolto la spedizione iridata. Nel mirino dei ladri ben venti bici, otto da strada di proprietà degli atleti e dodici Bolidi Pinarello da pista, quelle degli...