IL DRAMMA

RUBANO (PADOVA) Non ha retto all'esito positivo del tampone che ha accertato il suo contagio da Coronavirus e si è tolto la vita. Un dramma che ha sconvolto la comunità di Rubano, territorio alle porte di Padova. A mettere in atto il gesto un piccolo imprenditore di 53 anni che ha deciso di mettere fine alla sua vita soffocandosi con un sacchetto di cellophane. A dare l'allarme sono stati i familiari che vivono nella villetta accanto all'abitazione dell'uomo e che sabato mattina si sono insospettiti non ricevendo alcuna risposta alle insistenti chiamate al telefono. Uno strano silenzio che ha spinto il fratello ad andare ad accertarsi di persona della situazione. Ma a non fargli varcare la soglia di casa sono stati i due biglietti che il 53enne aveva appeso alla porta d'ingresso e che avvisavano di non entrare a causa del suo contagio da Covid-19. «Chiamate il 118. Non entrate perché è contaminato», le ultime frasi scritte dall'uomo. Avvertimenti che hanno spinto il familiare ad avvisare il 118 e i carabinieri di Sarmeola. Ad entrare in casa, con tutte le dovute precauzioni, sono stati solo i sanitari che hanno controllato nelle stanze trovando l'uomo ormai primo di vita nella sua camera da letto.

IN MALATTIA

Da qualche giorno il 53enne era a casa, come gli era stato consigliato dal medico, in seguito ad una tosse persistente e a qualche linea di febbre. A questo malessere generale si era aggiunto anche un forte mal di schiena con la necessità di un accertamento al pronto soccorso di Padova, dove l'uomo aveva informato i sanitari delle sue condizioni di salute. Secondo il protocollo, gli era stato eseguito il tampone e pochi giorni fa gli era stato comunicato l'esito che l'aveva profondamente scosso, tanto da arrivare al gesto estremo. Le sue condizioni non erano per nulla gravi, ma molto probabilmente l'esito positivo del test gli è sembrato un ostacolo impossibile da superare. «Siamo tutti molto provati ha detto il sindaco Sabrina Doni - e mi dispiace che come comunità non riusciamo a intercettare queste profonde sofferenze». Il Comune ha attivato un servizio di ascolto, ma il primo cittadino invita tutti a fare uno sforzo in più verso l'altro, con maggiore vicinanza pur nel distacco fisico e nel forzato isolamento. «Telefoniamo agli amici, soprattutto a quelli che non sentiamo da tanto tempo - ha invitato il sindaco - mandiamo un segnale reale di calore umano a chi ci è vicino di casa, parlatevi da balcone a balcone, anche se c'è una recinzione che vi separa».

Barbara Turetta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

