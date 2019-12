Ristrutturazione casa stop sconti in fattura Arriva il bonus latte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSROMA Con un emendamento notturno il governo ha dato il via libera alla cancellazione degli sconti diretti in fattura per il sisma-bonus (l'agevolazione fino all'85% per chi adegua la propria abitazione ai criteri antisismici) e per l'eco-bonus (lo sconto del 65% per le caldaie a condensazione, le pompe di calore e i pannelli solari). Un vero e proprio dietrofront, dopo che con il decreto-crescita il precedente governo aveva deciso di dare la possibilità ai cittadini che volevano adeguare sismicamente o rendere più efficienti...