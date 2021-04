Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SCONTROROMA Le prime proteste di piazza a poche settimane dalla nascita del governo Draghi non hanno sorpreso nessuno. In altri paesi europei le tensioni sociali sono più gravi e più estese che da noi. Resta il fatto che ieri è emerso in molte città italiane, e anche davanti a Montecitorio, un movimento di protesta carsico fatto di tanti segmenti sociali in grave difficoltà dopo un anno di emergenza Covid e sui quali soffiano...