IL SETTORE

VENEZIA Mancano ormai due settimane a Natale, ma a fioccare non è solo la neve. Piovono pure le disdette su un settore già abbondantemente bagnato, dopo ventidue mesi di emergenza Covid, com'è quello della ricettività. Se le prenotazioni alberghiere tendono a stare in congelatore, in attesa di certezze su colori e restrizioni, le cancellazioni sono già visibili nella ristorazione: «Famiglie e imprese hanno paura dei contagi», dicono in coro le associazioni di categoria.

PARENTI E COLLEGHI

In dubbio sono non solo i pranzi con i parenti, dunque, ma anche le cene con i colleghi. «Siamo preoccupati perché stiamo perdendo gli eventi aziendali: le ditte hanno paura di causare altri focolai, malgrado tutte le nostre precauzioni, dalle mascherine al super Green pass», conferma il padovano Erminio Alajmo, vicepresidente nazionale della Fipe, che in Veneto conta circa 20.000 locali associati. «Viviamo di prenotazioni e disdette all'ultimo minuto, con riduzioni degli ospiti se non soppressioni vere e proprie, perché magari gli amministratori delegati vietano ai dipendenti di organizzare raduni per gli auguri», ribadisce il veneziano Diego Scaramuzza, presidente nazionale di Terranostra, che a livello regionale registra 500 agriturismi iscritti.

Insicurezze e timori si riverberano comunque anche sui ritrovi familiari, tendenzialmente caratterizzati da dimensioni più contenute nel numero dei commensali. «Le richieste per il cenone della vigilia e per il pranzo del 25 dicembre stanno arrivando adesso dice Alajmo ma c'è ancora incertezza. La gente è spaventata, perché vede le cifre dei contagi. A questo si aggiunge un po' di confusione nella comunicazione a livello nazionale, con il grande terrorismo alimentato sulla variante Omicron, secondo me finalizzato a invogliare i no-vax a vaccinarsi e a spingere il ricorso alla terza dose. Vorrei ricordare che, anche se dovessimo passare in giallo, non cambierebbe niente per la ristorazione».

CERTIFICATO RAFFORZATO

Dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio, infatti, è sospeso il limite dei quattro commensali non conviventi a tavola, in quanto per la consumazione nei locali al chiuso è prescritto il certificato rafforzato che viene rilasciato a guariti e vaccinati. «Stiamo già ricevendo cancellazioni da parte di gruppi e famiglie afferma Scaramuzza perché qualcuno è positivo. Succede anche di registrare situazioni di comprensione nei nostri confronti, nel momento in cui la comitiva viene a mangiare lo stesso, lasciando a casa solo i contagiati e i loro contatti. Ma è chiaro che si tratta di decisioni libere, rispetto a cui non ci sentiamo di fare nessuna forzatura, nemmeno applicando penali per la disdetta all'ultimo minuto: siccome sappiamo di essere scelti, vogliamo essere altrettanto corretti. Il problema è che i costi ricadono sulle nostre imprese, spesso di tipo familiare, in quanto ci accolliamo la spesa del personale ormai ingaggiato, anche se magari a quel punto non serve più».

VACANZE

Le prime disdette arrivano pure per le vacanze, che in questo periodo dell'anno tendono a privilegiare la montagna. «Per ora niente di allarmante assicura Massimiliano Schiavon, presidente di Federalberghi Veneto, associazione a cui fanno riferimento 2.500 hotel ma cruciali saranno le prossime due settimane. Se dovessimo passare in giallo, o ancora peggio in arancione, la gente non prenoterebbe più. Oltretutto stiamo attuando delle politiche di cancellazione molto flessibili, per non penalizzare troppo i nostri clienti, quindi non sarebbe una bella situazione. Il punto di domanda sarà poi su gennaio, perché a Natale e Capodanno il mercato è prevalentemente italiano, mentre sulle settimane bianche pesano gli inglesi e i russi. E sappiamo che questi ultimi, per via di Sputnik, rischiano di ritrovarsi con un vaccino non riconosciuto e dunque di dover ricorrere al tampone, con tutta la fatica che c'è ad assicurarlo a tutti e in tempi rapidi nelle località di montagna. Comunque sia, anche rispetto al Green pass base che ora serve negli alberghi, vedo clienti responsabili e operatori organizzati».

Da registrare è però la protesta dell'associazione Ristoratori Veneto & Ho.Re.Ca., arrivata a 3.700 tesserati e critica nei confronti del super Green pass, come dichiarato dalla portavoce Alessia Brescia: «Stiamo iniziando a registrare l'effetto delle grandi cene sotto le feste cancellate per solidarietà verso le due persone su dieci non vaccinate che non potrebbero parteciparvi».

Angela Pederiva

