IL PROVVEDIMENTO

ROMA «Tutta Italia sarà zona protetta». Nel giro di nemmeno 48 ore cambiano radicalmente i divieti: non esistono più zone rosse e arancioni, ma c'è un unico provvedimento che riguarderà l'intero Paese. Viene esteso il decreto del presidente del Consiglio emanato per la Lombardia e per le 14 province a tutta Italia. I provvedimenti entreranno in vigore questa mattina e dureranno fino al prossimo 3 aprile.

La stretta sarà notevole: i bar e i ristoranti in tutta Italia dovranno chiudere entro le ore 18 e potranno aprire dopo le 6. Ma in queste dodici ore di tempo i titolari dei locali dovranno rispettare le norme sulle distanze di sicurezza.

Battenti serrati per pub, discoteche, sale gioco, le sale bingo. Saranno proibiti anche gli assembramenti nelle piazze.

Vietate le celebrazioni, comprese quelle di matrimoni e funerali, e tutte le messe. Stop anche a musei, teatri e cinema.

Non è all'ordine del giorno, invece, una limitazione dei trasporti pubblici, «per garantire la continuità del sistema produttivo e consentire alle persone di andare a lavorare», come ha spiegato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa. Gli spostamenti saranno consentiti ma solo per comprovate necessità personali, di lavoro o di salute. Varrà lo strumento dell'autocertificazione.

Nel pacchetto di restrizioni fa parte anche lo sport a tutti i livelli: la seria A si ferma, così come tutti gli altri campionati, fino al 3 aprile. Accesso vietato a chi frequenta palestre, centri sportivi e spa. Gli atleti professionisti potranno invece, allenarsi. Per le prossime tre settimane saranno congelati anche i matrimoni. Non si potranno celebrare nemmeno i funerali. Spetterà ai prefetti far rispettare il nuovo decreto della presidenza del consiglio. Per chi non rispetta le nuove regole pene pesanti: dall'arresto fino a 3 mesi alla multa di 206 euro.

S. Can.

