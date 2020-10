IL FENOMENO

VENEZIA Fatta la legge trovato l'inganno? No, perché qui non c'è nessun inganno, l'operazione è perfettamente legittima e rispettosa delle ultime regole anti-Covid. Poi, forse, ci sarebbe da chiedersi se cenare in albergo sia meno pericoloso che farlo al ristorante, domanda che si sono posti con un po' di rabbia i ristoratori puri in questi ultimi giorni. Del resto non ci voleva molto a immaginare che gli alberghi con ristorante (e i ristoranti con albergo) ci avrebbero impiegato poco ad infilarsi giustamente negli spiragli lasciati aperti dall'ultimo DPCM che proibisce la cena nei ristoranti ma non chiude le sale da pranzo degli alberghi. Insomma: volete uscire a cena la sera? Semplice: basta prenotare anche una camera (dove c'è). Dice: ma così quanto mi costa una cena? Risposta: un po' di più, certo, ma non tantissimo, perché l'idea dei ristoratori-albergatori è proprio questa: contenere sia il costo della cena che soprattutto quello della camera per chi prenoterà l'intero pacchetto, fra sconti e forfait. E quindi ecco, da un paio di giorni, un continuo fiorire di offerte e proposte.

Partendo da Venezia, il primo a scendere in campo è stato il Metropole, il fascinoso 5 stelle affacciato su Riva degli Schiavoni che ingolosisce i clienti con Dine & Stay (cena e fermati), un'offerta che con 190 euro mette a disposizione la camera e una cena gourmet (dj set compreso) nella magia dell'Oriental Bar, fra Patè di fegato alla veneziana con pan brioche, Risotto al radicchio con brasato di guancetta di maiale e Mousse al caramello salato e croccante alle arachidi.

Da Venezia all'Alpago il passo è breve, molto più che ai tempi in cui era quella la montagna dei veneziani. E in Alpago brillano (a tavola) un paio di stelle Michelin, quella del Dolada (a Pieve) e quella del San Lorenzo (a Puos). Entrambi famosi per la qualità appunto stellata da tempo immemorabile ma entrambi dotati anche di confortevoli camere. E dunque, ecco che la famiglia De Prà (Dolada) fa sapere che il ristorante sarà attivo a pranzo tutti i sabati e le domeniche, ma per chi preferisse salvare il rito della cena, nessun problema: anche qui basta riservare anche la camera. La formula cambia un po' nel nome (Dinner & over night stay) ma la sostanza è quella: il nuovissimo menu degustazione autunnale e, al risveglio, la colazione con i prodotti della fattoria di proprietà. Il tutto a 140 euro. Una formula simile a quella proposta, pochi chilometri più sotto, dai Dal Farra (quelli del San Lorenzo di cui sopra), per fare onore ad un'insegna che, appunto, recita Locanda. Si mangia, si beve, si dorme. Poi super breakfast al risveglio.

Una mezz'oretta abbondante di auto verso Cortina d'Ampezzo ed eccoci a Il Capriolo, altro indirizzo stellato bellunese, a Vodo di Cadore, dove la famiglia Gregori offre un fine settimana a 250 euro a persona, comprensivo di 2 notti in camera deluxe, menu degustazione, passeggiata naturalistica notturna con guida.

Per chiudere scendiamo di nuovo in pianura. A Este (Pd) scopriamo che i ragazzi di Incalmo, ristorante gourmet appena inaugurato, apriranno tutti i giorni (martedì escluso) solo a pranzo, dopodiché lasceranno i fuochi accesi anche la sera, ma per i soli clienti dell'albergo attiguo, l'Hotel Beatrice. Dunque, a chi fosse curioso di scoprire la loro cucina innovativa, e di farlo dopo le fatidiche 18, sarà sufficiente mettere in conto i 50 euro in più per la camera doppia, che scendono a 30 se sceglierete la singola. Mentre a Polverara, nel verde della Posa degli Agri, si può acquistare, a 200 euro (a coppia), un pacchetto che vale tutti i giorni, da martedì al sabato sera, comprensivo di menu degustazioni d pernottamento. A la guerre comme à la guerre, per dirla alla francese. Insomma, alla guerra si va con le armi che si possiedono.

