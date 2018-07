Ristorante sulla Tour Eiffel è guerra tra gli chef stellati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SFIDAPARIGI Infuriano le guerre stellate all'ombra della Tour Eiffel: nella battaglia fra grandi chef, che finisce in tribunale, è in palio il controllo e la gestione del Jules Verne, il prestigioso ristorante del secondo piano della torre. Ai fornelli, come da 10 anni, il pluristellato Alain Ducasse, cuoco più titolato di Francia che rischia di essere sloggiato a vantaggio degli avversari Thierry Marx e Frederic Anton, che prenderebbero per il decennio che comincia a settembre il suo posto. Un affronto che Ducasse non può digerire e che...