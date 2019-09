Rissa tra i grillini e PD su vice e sottosegretari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA L'obiettivo del premier Giuseppe Conte è chiudere anche la partita delle nomine dei sottosegretari in quarantotto ore. In questo quadro, tra i 5 Stelle c'è ancora un dualismo non risolto tra Laura Castelli e Stefano Buffagni per il posto di viceministro dell'Economia. Verso la conferma al Viminale Carlo Sibilia, mentre un altro sottosegretario all'Interno potrebbe essere Giuseppe Brescia, molto vicino al presidente della Camera, Roberto Fico, elemento che fa ipotizzare una discontinuità rispetto al precedente governo. Luigi...