Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I PERSONAGGIC'è sempre uno più rottamatore di te che ti rottama, è la triste ma inevitabile legge della politica social. E' andata così anche stavolta, con il Rottamatore Matteo Renzi che si ritrova rottamato da una signora che non vanta grande esperienza politica ma qualcosa come 24milioni e rotti di follower sui social, per cui ogni volta che posta qualcosa (si dice posta, nel mondo social, non scrive o dice) le vanno dietro in milioni...