MONZA Messaggi di sfida e minacce tra «baby bande rivali» inviati reciprocamente tramite «stories» postate su Instagram, fino alla resa dei conti «in presenza» con tanto di machete, per una ragazza contesa tra due appartenenti ai gruppi residenti nelle province di Monza e Milano. È quanto accaduto a Desio, in Brianza, dove una ventina di giovanissimi, molti dei quali minorenni, si sono dati appuntamento per «fare rissa» nel centro città.

A quanto emerso a scatenare la bagarre, prima virtuale tra insulti e provocazioni scagliate a più riprese, fino ad arrivare al richiamo della piazza, è stata la lite tra due giovani, uno di Cinisello Balsamo (Milano) e uno di Desio, il secondo ritenuto colpevole di aver fatto la corte alla presunta fidanzata del primo. Immancabile la risposta degli amici, pronti a difendere la posizione dell'uno e dell'altro contendente. I due gruppi di giovani, fissata data e ora, sono arrivati sul posto e hanno iniziato ad insultarsi e spintonarsi vigorosamente fino ad estrarre mazze di ferro e addirittura un machete. L'arrivo dei carabinieri ha ovviamente scatenato il «fuggi fuggi» generale ma, per sei dei presenti è scattata la denuncia.

