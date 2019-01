Risponde all'annuncio per baby sitter: coniugi la violentano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DENUNCIAVERONA Una coppia è stata arrestata dalla questura di Verona per violenza sessuale e sequestro di persona nei confronti di una studentessa che era stata attirata da un annuncio per la ricerca di una baby sitter messo dai due.Si tratta di Mirko Altimari, 31, e Giulia Buccaro, 28, finiti in manette dopo le indagini della mobile e delle volanti della polizia scaligera. La ragazza, lo scorso 10 gennaio, aveva risposto ad un annuncio di baby-sitting pubblicato sui social, offrendo la propria disponibilità per accudire un bambino e...