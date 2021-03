LA RICORRENZA

ROMA «Sharon, Victoria, Roberta, Teodora, Sonia, Piera, Luljeta, Lidia, Clara, Deborah, Rossella, ora siamo di fronte a una dodicesima uccisione: quella di Ilenia». La Spoon River delle donne. Il presidente della Repubblica ricorda i nomi delle donne uccise dall'inizio dell'anno e restituisce drammaticità a quel numero, dietro ci sono volti storie orfani. Dodici vittime in 67 giorni, due in un solo giorno, Deborah e Rossella, il 22 febbraio. Nel 2020 sono state 73, Mattarella ricorda che la strage non si ferma. E apre con la denuncia di questo «fenomeno impressionante, che scuote e interroga la coscienza del nostro Paese, orribili casi che reclamano giustizia» la celebrazione dell'8 marzo, alla presenza del premier Draghi protetto dalla doppia mascherina, dei presidenti del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, della Corte costituzionale, Giancarlo Coraggio, della vicepresidente della Camera, Maria Edera Spadoni e del ministro delle Pari Opportunità Elena Bonetti.

Una festa della donna - poche cerimonie nel Paese e prevalentemente in streaming - nel segno del «rispetto». Bisogna ripartire da qui, è la lezione di Mattarella, educando i giovani, combattendo il linguaggio dell'odio, respingendo gli stereotipi. «Rispetto», nelle relazioni, in famiglia come nel mondo del lavoro, perché non è sopportabile - dice - che le donne guadagnino di meno e in alcuni casi siano costrette a firmare dimissioni in bianco se diventano madri.

Le donne stanno pagando di più la crisi, ricorda il presidente, l'occupazione femminile è tornata ai livelli del 2016. Resiste «un'ingiustificabile differenza di retribuzione», ai vertici delle istituzioni e delle aziende ci sono ancora prevalentemente uomini. E tutte queste disparità che altro sono se non, ancora una volta, mancanza di rispetto. «Compromettere l'autonomia, l'autodeterminazione, la realizzazione di una donna - prosegue il Capo dello Stato - esprime una fondamentale mancanza di rispetto verso il genere umano. Il rispetto è alla base della democrazia e della civiltà del diritto». E della politica, dunque. «La parità di genere non è soltanto una grave questione economica e sociale. Ma è una grande questione culturale ed educativa». Il rispetto s'impara, insiste Mattarella, e s'insegna, in famiglia e nei banchi di scuola. E le parole contano, basta «linguaggio di odio e disprezzo che generano e alimentano stereotipi e pregiudizi». Dalla crisi non si esce senza il contributo delle donne: «politiche per la famiglia, sostegno alla maternità, potenziamento dei servizi, conciliazione con i tempi di lavoro e con quelli di cura», sono fondamentali per la crescita», economica ma anche demografica.

IL PREMIER

Un impegno, quello di promuovere la parità, rilanciato dal premier Draghi. «Tra i vari criteri che verranno usati per valutare i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ci sarà anche il loro contributo alla parità di genere», assicura il presidente del Consiglio in un videomessaggio inviato alla conferenza per la presentazione del piano di strategia nazionale sulla parità di genere promosso dalla ministra Bonetti. «La mobilitazione delle energie femminili, un non solo simbolico riconoscimento della funzione e del talento delle donne, sono essenziali per la costruzione del futuro della nostra nazione», sottolinea il premier. L'Italia ha ancora molta strada da fare «per portare il livello e la qualità della parità di genere alle medie europee». E se è vero che sono necessarie «azioni mirate e profonde riforme per coinvolgere pienamente le donne nella vita economica, sociale e istituzionale del Paese», bisogna prima di tutti «cambiare noi stessi nella quotidianità della vita familiare». E lo Stato con gli enti territoriali da parte sua dovrà aiutare le famiglie «anche quando questa fase di emergenza sarà terminata». Con congedi parentali, più posti negli asili nido e una loro distribuzione territoriale più equa. «Tutto ciò è obbiettivo di questo governo».

Maria Lombardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA