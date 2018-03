Risparmiatori, altri costi in arrivo ma sulle parcelle degli avvocati è caos

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ASSISTENZAMESTRE C'è la semplice iscrizione all'associazione o il versamento di una quota parte per l'inserimento al passivo e le domande al fondo a partire da 200 euro, ma anche avvocati che chiedono tra il 5 e il 15% di quanto incasserà il risparmiatore dalle future cause. Il trasferimento del processo sul crac di Veneto Banca da Roma a Treviso rischia di essere anche un nuovo salasso per gli oltre 4mila risparmiatori che si erano costituiti già parti civili nelle udienze preliminari nella Capitale e vogliono rimanere nel nuovo...