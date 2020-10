IL LINGUAGGIO

PADOVA Re si nasce, non si diventa. È la frase che il Dj cinquantenne Emmanuel Okenwa detto Boogye sfoggia sotto la sua foto da rapper nel suo profilo Facebook. E il re cui fa riferimento è lui. Il re di Ferrara, ma anche del Veneto, e di Padova in particolare, superiore all'Executional della città, con poteri di vita e morte su tutto il gruppo. Ha la carica di FF - dipendente dal chairman italiano e dal National in Nigeria - e aveva il compito di controllare il territorio e dirimere le numerose diatribe che scoppiavano tra associati di rango medio-inferiore, occupandosi personalmente delle spedizioni punitive. Come quella avvenuta a fine 2019 quando ha minacciato di tagliare una mano con il machete, arma distintiva del gruppo, a Endurance Emiowele, primo coordinatore patavino, accusato di essersi intascato dei soldi: è fuggito in Germania. E il suo posto è stato preso da Gbidy Trinity, pure lui fuggito a seguito degli scontri violenti con Ratty, Emmanuel Albert, l'ultimo e più considerato capo padovano, braccio destro di Boogye. Era lui che gestiva lo spaccio di droga nel Veneto, con l'arrivo dei carichi a Padova e lo spaccio al dettaglio che toccava anche San Donà e Musile di Piave, nel Veneziano.

LE RIUNIONI

Le riunioni del gruppo padovano, chiamate 36 dal numero degli stati della Nigeria, si trovavano nel bar Aydean e qui Ratty organizzava il traffico di sostanze stupefacenti, importando ingenti quantitativi di eroina e cocaina dall'Olanda. Il capo aveva organizzato un gruppo specializzato composto anzitutto da Vina Ben, 28enne, suo vero braccio destro, dal fido Favour Akhigbe, detto Popori, e Chedjou Jacob, tassista abusivo, perfettamente consapevole dello scopo illecito dei viaggi all'estero. Chedjou era l'intestatario dei mezzi utilizzati per recarsi in Olanda partendo da Milano per poi tornare in Italia passando dalla Francia, secondo percorsi e orari che il tassista sceglieva per evitare i controlli di polizia. Alla squadra apparteneva anche Eveline Monday, detta Oluchi, un'altra ovulista del gruppo che la più esperta Ben Vina aveva formato. Infine Jonah Omon non era solo l'amante di Ben Vina, ma anche lui era pienamente coinvolto nell'attività di narcotraffico e si è aggregato in più occasioni nei viaggi per l'importazione di stupefacente.

Il numero dei viaggi, la frequenza quasi settimanale delle importazioni di stupefacente, la disponibilità da parte del gruppo di autovetture grazie Chedjou, la capacità di ingurgitare ovuli in quantità da parte di tutti i componenti del viaggio, il coordinamento del gruppo da parte di Ratty che imponeva a tutti il rispetto di determinate precauzionali, evidenzia le caratteristiche di un'organizzazione criminale complessa e particolarmente gerarchica.

In codice, inoltre, erano pure i nomi delle sostanze stupefacenti: il riso era la cocaina, i fagioli, l'eroina. Infine un pantalone era un chilo di marijuana.

