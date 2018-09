Riscossa dem: in piazza a Roma il 29 settembre M5S: sarete pochissimi. Ed è il giorno del derby

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO ROMA Pranzo interlocutorio ieri tra il segretario Maurizio Martina, Piero Fassina, il candidato segretario Nicola Zingaretti e Dario Franceschini. Siamo solo all'antipasto di un congresso che si annuncia turbolento. Ma prima di contarsi i dem scenderanno in piazza per misurare la temperatura del dissenso. La manifestazione contro il governo è convocata per il 29 settembre a piazza del Popolo. Ma cade in un giorno poco politico e molto sportivo. Quel sabato infatti si gioca il derby Roma-Lazio. Maurizio Martina, folgorato dalla...