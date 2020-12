LE CURE

ROMA I farmaci derivati dalla clorochina e usati per il trattamento del Covid potrebbero causare disturbi psichici. Dopo la bocciatura da parte dell'Aifa dell'efficacia del medicinale osannato in passato da Trump, arriva ora l'allarme lanciato dall'Ema.

Secondo l'agenzia europea dei medicinali, infatti, i farmaci come l'idrossiclorochina possono «causare un ampio spettro di disturbi psichici», dai più lievi come l'ansia fino addirittura all'autolesionismo. Eppure, a sentire gli esperti, si tratta di effetti molto rari. «Non c'è un'evidenza fortissima - spiega Francesco Scaglione, ordinario di Farmacologia all'Università degli Studi di Milano e responsabile della Farmacologia clinica all'ospedale Niguarda - anche perché questi effetti possono essere dovuti all'interazione con altri farmaci psichiatrici. L'istinto suicida, in particolare, è un evento abbastanza raro, ma non studiato in modo approfondito. Ricordiamo che questo farmaco è stato utilizzato per la malaria e l'artrite reumatoide e i fenomeni indicati non sono così evidenti».

All'inizio della pandemia, del resto, molti medici utilizzavano l'idrossiclorochina nella speranza che potesse essere efficace. «Nel protocollo della terapia domiciliare della Regione toscana - ricorda Francesco Menichetti, direttore di Malattie infettive dell'Azienda ospedaliera universitaria di Pisa - l'idrossiclorochina è stata tolta dopo che Aifa ha raccomandato di non utilizzarla per mancanza di chiara evidenza di efficacia, combinata con un rischio di eventi avversi, soprattutto sulle aritmie. Si tratta di un farmaco usato da 20 anni per l'artrite reumatoide o per la malaria e non ha mai provocato reazioni così gravi».

Si sa comunque che non è un farmaco «scevro da effetti collaterali», come ammette Roberto Luzzati, professore di malattie infettive dell'Università di Trieste. Gli effetti principali «non sono tanto il rischio suicida, quanto a livello dell'alterazione del ritmo cardiaco. È un farmaco che abbiamo abbandonato perché non ha dimostrato efficacia a fronte di speranze riposte sulla terapia anticovid». Eppure, non sono pochi i pazienti che ormai si erano convinti dell'efficacia del farmaco suggerito da Trump e chiedevano di poterlo assumere, addirittura per prevenire il Covid. Ma la raccomandazione degli esperti è univoca: «Bisogna stare attenti all'utilizzo di questi farmaci che si vendono in rete e alle cure fai da te» mette in guardia Claudio Mastroianni, direttore della clinica malattie infettive del Policlinico Umberto I di Roma.

Il vero problema sono invece i disturbi di tipo psichico, che a volte si manifestano dopo l'infezione. Ma a causarli è il Sars Cov 2. «Il Covid - precisa Mastroianni - è una malattia sistemica che va oltre il coinvolgimento polmonare e può interessare anche il sistema nervoso, sia con disturbi di tipo organico, ma anche psichico». Secondo un recente studio pubblicato su The Lancet psychiatry, una persona su 5 sviluppa disturbi tra i 14 e i 90 giorni dopo la diagnosi di Covid. In Italia, come riferisce Fenascop, la Federazione nazionale delle strutture comunitarie psicoterapeutiche, con il Covid l'incidenza dei problemi psichici è quintuplicata, passando dal 6% al 32%. «Circa un quarto delle persone che hanno sofferto di Covid - rimarca Gabriele Sani, professore di psichiatria dell'Università Cattolica di Roma - a distanza di mesi dalle dimissioni continua a presentare sintomi di ansia».

Difficile capire se le alterazioni di umore siano legate alle terapie. «Sicuramente questi sintomi sono dovuti anche agli improvvisi cambiamenti di vita, alla gravità della patologia, alla drammaticità dei ricoveri che hanno subito». Spesso per fortuna sono sintomi transitori. «Laddove invece dovessero persistere o influire negativamente sul funzionamento della vita o della persona - raccomanda Sani - bisogna vincere la paura, la vergogna o lo stigma e rivolgersi a psicologi o a psichiatri. Solo così si potranno ricevere gli aiuti necessari per superare queste difficoltà».

Graziella Melina

