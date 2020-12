«È indispensabile un cambio di marcia sia nei contenuti che nello stile di governo». Walter Verini membro della segretaria del Pd va dritto al punto.

Il Pd sembra condividere le critiche di Renzi al premier. Riuscirete a superare la verifica?

«Siamo di fronte ad un passaggio politico delicato. Noi, come altre forze della maggioranza, abbiamo posto un problema politico e fatto proposte. L'obiettivo è fare tutti assieme un salto di qualità perché con il Recovery Fund abbiamo l'occasione di trasformare nel profondo l'Italia. Se ce la faremo bene. Altrimenti non c'è un piano B, Nessuno vuole le elezioni ma temo mosse sbagliate».

Pensa che il premier accentri troppo potere nelle sue mani?

«Durante questa lunga emergenza ha dovuto prendere decisioni pesanti in fretta. Ora siamo in una fase diversa che richiede più collegialità non solo a livello di governo, di maggioranza e di Parlamento. Vanno coinvolte le energie del Paese».

Missione complicata.

«Spetta a Conte trovare la sintesi. Ma questo processo lo renderà più forte, Anche perché non vedo alternative a questa maggioranza. Le interviste di Giorgetti sono gradevoli da leggere ma poi la Lega organizza indegne gazzarre in Parlamento».

D.Pir.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA