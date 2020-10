Traffico di influenze illecite e turbativa d'asta. Rischia il processo per l'affaire Consip Tiziano Renzi, padre dell'ex presidente del Consiglio, Matteo. I pm di Roma hanno notificato a Renzi senior, e ad altre dieci persone, l'avviso di chiusura delle indagini. Sotto accusa anche gli ex parlamentari del centrodestra Denis Verdini, Italo Bocchino e Ignazio Abbrignani. La vicenda, che risale al biennio 2014 al 2016 e riguarda presunti illeciti relativi al maxi appalto FM4 indetto da centrale di acquisto della pubblica amministrazione. Per Verdini, le accuse sono di turbativa d'asta e concussione, mentre a Bocchino il pm Mario Palazzi contesta il traffico di influenze illecite, la turbativa d'asta e reati tributari. La nuova tranche di indagine è legata alla decisione del gip Gaspare Sturzo che, a febbraio, aveva respinto la richiesta di archiviazione della procura, chiedendo un supplemento di accertamenti e sollecitando l'iscrizione sul registro di Verdini e di altre due posizioni. Indagini chiuse anche per gli imprenditori Carlo Russo, accusato di turbativa d'asta ed estorsione, e Alfredo Romeo per traffico di influenze illecite, corruzione e turbativa d'asta. Le accuse a Renzi senior riguardano il ruolo svolto nell'appoggiare l'attività dell'imprenditore Russo.

