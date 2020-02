L'ORDINANZA

MILANO Alle tre e mezza del pomeriggio il governatore lombardo Attilio Fontana convoca il gruppo di esperti. La regione deve prendere decisioni cruciali e intende farlo su basi scientifiche, non sull'onda di suggestioni o pressioni politiche e corporative: levare i sigilli alle zone rosse, riaprire le scuole a Milano e in tutta la regione, far ripartire le attività di una metropoli ripiegata su se stessa. Ma il dossier che i cinque infettivologi gli mettono davanti è drammatico. «L'unico modo per evitare il disastro sanitario che le proiezioni ci mostrano è contenere l'infezione», affermano. E dunque bisogna chiudere per un'altra settimana scuole, università, cinema, teatri. Mantenendo sigillata l'area del lodigiano.

OSPEDALI A RISCHIO

«Certamente non è una situazione facile e scordiamoci che possa essere rapidamente risolta. Parole che possono essere scarsamente popolari, ma è un dato di fatto», gela le speranze il direttore malattie infettive del Sacco, Massimo Galli. Che illustra il piano anti coronavirus. «Abbiamo un numero di infezioni che si sono verificate localmente decisamente alto - spiega - Questo è avvenuto in larga misura prima dell'arrivo del paziente uno a Codogno. Noi dobbiamo riuscire a ridurre la diffusione da 2-2,5 casi per ogni persona infettata a meno di uno. Questa cosa non si fa da sola». Dunque «non è il momento di abbassare la guardia o pensare che il problema sia risolto». Perciò l'indicazione che gli esperti danno a Fontana è la seguente: «Gli interventi di limitazione del danno vanno intensificate piuttosto che ridotte». Secondo Galli il coronavirus ha viaggiato «sottotraccia nella zona rossa per un periodo piuttosto lungo» e ora è esploso come una bomba con il rischio di mandare in tilt il sistema sanitario della regione. In Lombardia ci sono circa 900 posti letto di terapia intensiva, al momento sono quindici gli ospedali che hanno reparti dedicati ai pazienti positivi e sono pieni al 70%. Bergamo, Cremona e Lodi sono sovraccarichi, quest'ultimo nosocomio è il punto di riferimento delle zone rosse e qui arrivano più di 100 persone al giorno con sintomi di coronavirus, che si sommano ai 180 accessi ordinari tant'è che sono stati cancellati i codici verdi. Molti contagiati hanno situazioni particolarmente compromesse e si aggravano nel giro di poche ore. Se l'infezione dovesse espandersi non ci sarebbero abbastanza posti in terapia intensiva, spiegano gli infettivologi, confermare l'ordinanza di chiusura per altri sette giorni «è una medicina amara da inghiottire, ma non ci sono alternative», assicura Galli.

IL BOLLETTINO

L'Emilia Romagna è intenzionata a seguire le orme restrittive della Lombardia, il Veneto è meno propenso e spera che lunedì le scuole riaprano. L'ultimo bollettino nazionale fornito dal commissario Angelo Borrelli però è scoraggiante: riporta 822 contagiati, con un incremento in un solo giorno di 231, quasi il 40%. Le vittime sono 21 (quattro in più) e 46 i pazienti guariti (in aumento). In ospedale con sintomi ci sono 345 malati, di cui 46 intubati, e l'Umbria registra i suoi primi due casi. Ma l'allarme non ha frontiere: «Abbiamo aumentato la valutazione del rischio di diffusione del contagio e il pericolo di impatto del Covid-19 a livello globale è molto alto», avverte il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. Sottolineando che «il continuo aumento di contagi e del numero di Paesi coinvolti in pochi giorni è motivo di preoccupazione». Tuttavia, come già ribadito dall'Oms, «c'è ancora la possibilità di contenere il virus se saranno varate misure aggressive, per rilevare in modo tempestivo i contagi, isolarli e identificare i contatti». Ieri cinque Paesi hanno segnalato i loro primi episodi di Covid-19 e «tutti hanno legami con l'Italia», rileva Ghebreyesus. Che dà però anche una buona notizia: «Nelle ultime ventiquattro ore la Cina ha riportato 329 nuovi casi, numero più basso in oltre un mese».

Claudia Guasco

