Rischio crisi in Sicilia: Musumeci cade sul Def

IL CASOPALERMO Il governo di Nello Musumeci cade in aula sul documento di programmazione economico e finanziaria 2018-2020. L'Assemblea siciliana ha bocciato il Defr: 32 voti contrari e 32 favorevoli, su 65 presenti (un deputato non ha votato). Per il via libera al documento servivano 33 voti. L'aula è stata subito sospesa. Convocata la conferenza dei capigruppo. Pd e M5s hanno votato contro. Prima del voto il capogruppo dem, Giuseppe Lupo, ha chiesto a Musumeci di prendere atto di non avere una maggioranza e di dimettersi.IL SEGNALEIl Def...