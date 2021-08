Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

JESOLO (VENEZIA) Per evitare assembramenti nella movida della notte di Ferragosto, il traffico pedonale di piazza Mazzini, a Jesolo, sarà rimodulato. La città turistica ospita, in questi giorni, centinaia di migliaia di turisti. La Questura di Venezia ha concordato con l'amministrazione comunale la limitazione dell'accesso al mare di via Nievo dalle 22 alle 4 nella notte di Ferragosto, con deviazione dei pedoni verso altri accessi per...