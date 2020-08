IL FOCUS

ROMA Ma insomma, alla luce delle novità emerse dopo la pubblica diffusione dei verbali del Comitato Tecnico Scientifico, il governo Conte ha abusato o no dei suoi poteri? La Costituzione è stata rispettata? Fra i costituzionalisti anche culturalmente orientati nell'area della maggioranza di governo si avverte non da ieri una forte preoccupazione. Fra i primi a lanciare l'allarme Giovanni Guzzetta, che insegna diritto Costituzionale a Tor Vergata. «Che ci siano state delle forzature nella gestione giuridica della pandemia emerge dai fatti - attacca Guzzetta - Durante tutta l'emergenza il governo ha dato una interpretazione discutibile della Costituzione, usando strumenti che definirei impropri come le secretazioni di atti amministrativi e i Dcpm». Per Guzzetta anche la discrepanza emersa fra il parere del Comitato Scientifico favorevole a nuove zone rosse in Lombardia e le decisioni diverse del governo che preferì giorni dopo chiudere la Lombardia e 14 altre province più che un profilo penale fa emergere un tema di legittimità delle decisioni politiche nato perché i meccanismi costituzionali non sono stati seguiti.

Anche Cesare Mirabelli, ex presidente della Corte Costituzionale, e il giurista Enzo Cheli, ex presidente dell'Autorità delle Comunicazioni, sia pure con toni diversi affermano un concetto analogo: il Parlamento è stato tenuto ai margini della partita e questo non è encomiabile. «Direi che non dobbiamo assuefarci all'uso ripetuto di strumenti non espressamente previsti dalla Costituzione come i Decreti del presidente del Consiglio che non possono essere verificati dalla Camere, dalla Consulta e neanche dal Colle», sottolinea Mirabelli. «Leggo molte critiche strumentali al governo che non tengono conto della gravità del problema che ha dovuto affrontare - spiega Enzo Cheli - Tuttavia non posso non rilevare che tutta l'attività del governo ha finito per rendere abbastanza marginale il ruolo del Parlamento. Il che è sbagliato anche perché il coinvolgimento delle forze parlamentari anche d'opposizione - se fatto con schiettezza - aiuta anche il governo. Finita la fase di emergenza più stretta, l'esecutivo farebbe bene a smettere di usare l'artiglieria pesante come Dpcm e stato d'emergenza e tornare alle regole ordinarie della legislazione coinvolgendo quanto più possibile l'opposizione». Per il giovane costituzionalista Salvatore Curreri, che insegna alla Kore di Enna: «Occorre saper distinguere fra scelte determinate da una situazione obiettivamente difficile e altre interpretazioni della Costituzione che invece non convincono. Ad esempio tenere segreti i verbali del Cts, ovvero atti amministrativi, non solo è ai limiti della legittimità Costituzione ma mi pare anche una scelta politicamente poco lungimirante che si ritorce contro il governo bombardato da mille polemiche».

Tutti i giuristi mettono in evidenza che l'epidemia è stato l'ennesimo stress test (il copy right è di Mirabelli) per le nostre regole costituzionali che ne sono uscite piuttosto malconce.

«Non c'è una regola costituzionale che sia stata seguita nella sua interezza - si accalora Guzzetta- Invece dei decreti legge sono stati usati i Dpcm; lo stato d'emergenza consentiva al ministro della Salute di superare i poteri delle Regioni e invece questo potere non è stato usato anche a costo di creare molta confusione fra gli italiani sulle regole da seguire; persino i decreti legge sono stati di fatto votati solo da una Camera mentre l'altra si è limitata ad accettare quanto deciso a Montecitorio o a Palazzo Madama».

A far notare la fine de facto del bicamerismo, pure salvato dagli italiani con il voto di massa in favore del no al referendum del dicembre 2016 sull'abolizione del Senato, è stato nei giorni scorsi il costituzionalista e deputato Pd, Stefano Ceccanti. «Dovremmo fermare la macchina e fare un pit stop costituzionale perché al di là degli errori e della pessima interpretazione del governo Conte, l'Italia ha un problema di regole costituzionali che non funzionano più da decenni. E' ora di cambiarle».

