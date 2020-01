Risarciti Fea srl e Petrini

LA SENTENZA

Il tribunale civile di Roma, sezione I, in persona della dott.ssa Marzia Cruciani, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 49411 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015 vertente tra FEA srl e Petrini Antonio rappresentati e difesi dagli avv. Marzia Nardellotto e Carolina Brunazzetto e Il Gazzettino s.p.a. rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Romanelli unitamente all'avv. Emanuele Gullo:

- dichiara che le notizie diffuse da Il Gazzettino e Il Gazzettino di Padova in data 6.7.2013, nella parte riferita alla società FEA srl e Petrini Antonio, come indicato in motivazione, hanno carattere diffamatorio e lesivo dell'immagine degli stessi;

- ordina la pubblicazione del dispositivo del presente provvedimento a cura e spese dei convenuti, sui quotidiani che hanno pubblicato gli articoli in questione;

- condanna i convenuti, in solido, relativamente al risarcimento al risarcimento del danno, in favore della parte attrice, nella misura di euro 25.000,00 in favore di FEA srl, ed euro 5.000,00 in favore di Petrini Antonio, oltre interessi dalla presente pronuncia;

- condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese processuali, in favore della parte attrice, che liquida in complessivi euro 5.500 per compensi, euro 759,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Roma 28.6.2019

