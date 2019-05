Risarcimento alla fidanzata «Era come se fossero sposati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZAPADOVA Vivevano assieme da tre anni. E avevano numerosi progetti di vita in comune. Il primo l'avevano realizzato da poco trasferendosi in un appartamento di Massanzago, nell'Alta padovana. Il sogno di Fabio Marangon e Giada Franceschin si era spezzato in quel maledetto fine settimana. Era il 19 febbraio 2012. Il giovane architetto voleva festeggiare il compleanno con la fidanzata. Avevano scelto di regalarsi una vacanza sulla neve. Mentre percorrevano la A4, all'altezza di Desenzano del Garda, era accaduto l'irreparabile. Un...